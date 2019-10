Répondez aux besoins changeants des tests

Le VRTS vous aide à tester les systèmes avancés d’assistance au conducteur (ADAS) en simulant des objets de manière reproductible et précise. Il offre les performances nécessaires pour répondre aux besoins de plus en plus complexes en tests de validation du radar automobile et la flexibilité requise pour optimiser et répondre aux besoins de production avec des résultats fiables.