Comment utiliser LabWindows™/CVI™ pour développer des systèmes de test en production ?

LabWindows/CVI intègre le matériel NI DAQ et les instruments modulaires PXI de façon transparente pour les tâches d’acquisition de données et de contrôle avec des bibliothèques et des outils de mesure intégrés. En outre, il simplifie la connectivité des instruments de tiers en offrant un accès à des milliers de drivers, dont des API, de la documentation et des exemples.