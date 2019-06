Sélectionnez votre licence du logiciel Vision Builder for Automated Inspection

Vision Acquisition Software

Le logiciel NI Vision Acquisition Software vous permet d'acquérir, d'afficher et d'enregistrer des images provenant de différents types d'interfaces de caméras courantes dans l'industrie, notamment GigE Vision, USB3 Vision et Camera Link. Ce logiciel permet également de contrôler aisément des E/S numériques sur du matériel NI. En vous appuyant sur un ensemble d'exemples de programmes et de fonctions faciles à utiliser, vous pouvez créer rapidement des applications en utilisant LabVIEW, LabVIEW NXG et le C/C++.