Réalisez le test de validation OTA d’ondes millimétriques ultrarapides

Les ingénieurs travaillant sur les nouveaux périphériques Antenna-In-Package (AiP) d’ondes millimétriques 5G doivent relever le difficile défi consistant à caractériser les performances de formation de faisceaux de ces périphériques par liaison radio. Ne disposant pas d'accès aux ports de test connectés traditionnels permettant d’évaluer les performances du périphérique, les ingénieurs doivent configurer et exécuter des balayages spatiaux 3D détaillés dans un environnement RF soigneusement contrôlé et dans une chambre sourde. La réalisation de ces balayages spatiaux peut devenir une tâche très longue et excessivement coûteuse.

Une solution de test de validation OTA d’ondes millimétriques des périphériques AiP doit répondre aux exigences suivantes :