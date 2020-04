Validation de logiciels embarqués sur contrôleurs industriels

Garantir que la conception répond aux spécifications et aux délais de commercialisation en gérant mieux les changements (en apparence) éternels. Les conceptions de produit deviennent de plus en plus complexe, mais les attentes en matière de délai de commercialisation, elles, ne changent pas. Une approche flexible et centrée sur le logiciel du test de logiciel intégré peut aider à détecter les problèmes de conception à la première série de tests, tout en améliorant la capacité de modifier le système pour les changements repérés après la mise sur le marché.

Fonctionnalités importantes pour la flexibilité du système :