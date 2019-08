Enregistrement des données évolutif et configurable

L’enregistrement des données est une étape fondamentale dans la validation de tout composant ou système d’ingénierie. La complexité croissante des systèmes, qui incluent une plus grande variété de mesures et présentent de plus en plus de défis relatifs à la synchronisation et l’environnement, entraîne une augmentation de la complexité du processus d’enregistrement des données. Cependant, vous avez besoin d’un accès aux données à moindre coût. NI fournit une solution configurable adaptée aux mesures distribuées et aux environnements difficiles pour l’enregistrement des données de température, vibrations, pression ou autres phénomènes physiques. Dotés de la synchronisation basée sur l’Ethernet et d’une connectivité modulaire à n’importe quel capteur, bus ou actionneur, les matériels et logiciels NI d’enregistrement des données s’adaptent à vos défis techniques.