Nouveau design. Nouveau nom. Même qualité.

Bonjour,

Vous avez sans doute remarqué que nous avons changé de design. Peut-être avez-vous reçu un produit dans son nouvel emballage ou êtes-vous allé sur notre nouveau site web. Vous aurez aussi remarqué notre nouveau nom : NI. Plus simple et plus facile à retenir. Même si nous avons apporté quelques modifications, soyez assuré que le nouvel appareil de mesure ou le nouveau produit que vous avez acheté offre le même niveau de qualité ou de logiciel que vous attendez de NI, juste dans un nouvel emballage.

En résumé, nous modifions notre apparence pour mieux refléter notre engagement envers vous - pour mieux vous soutenir, vous et vos équipes, dans la conception de l'extraordinaire. Apprenez-en plus sur nos initiatives en matière de qualité pour nos produits et tout au long de la chaîne d'approvisionnement.