Créez une configuration d'E/S personnalisée pour les applications SDR

Programmez plus facilement des FPGA en utilisant le logiciel de conception intégré qui permet la programmation de processeurs, de FPGA et d’E/S dans un environnement intuitif. À mesure que les bandes passantes augmentent et que les exigences en matière de latence deviennent plus strictes, la programmation de matériel USRP avec LabVIEW rend celle des FPGA plus accessible par l’abstraction des tâches de conception de bas niveau liées à la conception matérielle personnalisée.