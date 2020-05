Pourquoi SLSC ?

Le SLSC (Switch, Load and Signal Conditioning, soit en français Commutateur, Charge et Conditionnement de signal) de NI étend la plate-forme PXI ou CompactRIO avec la possibilité d'ajouter des modules frontaux personnalisés. Avec une connectivité et un facteur de forme normalisés, il élimine le processus de câblage point à point sujet aux pannes, simplifiant ainsi le système global.