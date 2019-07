Programme de services standard (SSP) pour logiciels

Accès facilité aux outils — Vous pouvez télécharger la version du logiciel dont vous avez besoin à tout instant depuis le centre de téléchargement de logiciels NI. Accédez aux dernières mises à jour pour vos logiciels et maintenez les programmes anciens à l’aide des installeurs des versions antérieures des logiciels NI. Vous pourrez également recueillir des informations stratégiques sur les technologies émergentes par le biais du programme d'aperçu technologique des logiciels NI. Avec ces avantages, vous avez l’assurance de toujours disposer de l’outil approprié pour votre projet.

Accès à la communauté d'utilisateurs – NI encourage et stimule la communication et les échanges entre les utilisateurs finaux. Rejoignez la vaste communauté NI sur les forums en ligne et trouvez des solutions parmi celles proposées par nos ingénieurs support dans la Base de connaissances. Vous pouvez également participer aux événements de la communauté, tels que les Summits CLA et CLD, NIWeek et les groupes utilisateurs.

Conseils personnalisés – Si vous souhaitez poser des questions techniques relatives à votre projet ou aux produits NI, le programme SSP vous permet de bénéficier du support téléphonique assuré par des ingénieurs dans votre langue (le cas échéant). Vous pouvez également contacter les ingénieurs support par e-mail ou par le biais de notre site Web. Si vous devez approfondir vos connaissances pour assurer la réussite d'un projet donné, vous pouvez suivre des formations en ligne ou participer à des cours dispensés par un instructeur (moyennant d'éventuels frais supplémentaires).

Pour en savoir plus sur ces avantages et comment en bénéficier, rendez-vous sur ni.com/services/software.



Le premier achat de logiciels NI s'accompagne d'une adhésion d'un an au programme SSP. Vous pouvez ensuite renouveler votre adhésion annuelle dans le cadre des programmes de licences monopostes, en volume ou d'entreprise. Rendez-vous sur ni.com/services/software/compare/ pour en savoir plus sur ces programmes de licence.



Un accord d'entreprise est un accord particulier entre une société donnée et NI. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez votre contrat personnalisé. Le renouvellement de l'adhésion SSP dans le cadre des programmes de licences monopostes et en volume repose sur des conditions standard.

Le prix du renouvellement SSP dépend des tarifs actuels des licences logicielles. Il est calculé selon la date de demande de renouvellement :

Demande de renouvellement anticipée ou dans les délais 25 % du prix du logiciel De 1 à 180 jours après expiration 50 % du prix du logiciel De 181 à 730 jours après expiration 75 % du prix du logiciel Plus de 730 jours après expiration 85 % du prix du logiciel

Les politiques relatives aux logiciels pour l’enseignement peuvent être différentes de celles présentées ici. Si vous possédez une licence de logiciel pour l’enseignement, reportez-vous à la page Standard Service Program (SSP) for Academic Software pour en savoir plus sur vos avantages SSP.

Pour recevoir un devis pour le renouvellement de votre adhésion au programme SSP, rendez-vous sur ni.com/software-renewal.