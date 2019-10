Étendez la couverture de test des composants Wi-Fi 6 PA / FEM au-dessus de 6 GHz

Les ingénieurs en charge de la caractérisation et de la validation des frontaux Wi-Fi 6 doivent relever le nouveau défi consistant à développer des séquences de test complètes, précises et rapides dans de nouvelles bandes de fréquences sans licence au-dessus de 6 GHz. Ils ont besoin de solutions de test qui réduisent les temps de test tout en assurant une couverture de test étendue et fiable dans toutes les bandes Wi-Fi.

Une solution de test de validation des appareils frontaux Wi-Fi 6 répond aux critères suivants :