Réduisez les risques liés au développement d’un lot de tests automatiques

Les ingénieurs qui créent des solutions de test en production pour l’électronique de bord, les contrôleurs système et les systèmes électromécaniques doivent réduire les coûts et les risques associés au développement et à la maintenance de lots de tests automatiques (ATS) qui doivent durer tout le long du cycle de vie de l’actif. Assurer la pérennité de l’architecture logicielle peut répondre au caractère inévitable de l’obsolescence de l’instrumentation. Les exigences clés d’une solution de ce type sont les suivantes :

Une architecture logicielle modulaire et des bibliothèques réutilisables pour accélérer le développement à travers de nombreux projets et programmes.

Des fonctionnalités de collaboration pour les nombreux développeurs, souvent dispersés géographiquement et qui travaillent en plusieurs langages.

La réduction du temps nécessaire et des risques associés à l’ajout de nouvelles fonctionnalités système ou à la gestion d’instruments obsolètes.