Politique de confidentialité de National Instruments Corporation

NI peut transférer vos informations personnelles à ses filiales et/ou à ses distributeurs autorisés et partenaires commerciaux, s’il y a lieu, aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité. Cela peut impliquer le transfert de vos informations personnelles vers des pays extérieurs à votre pays ou région d’origine (y compris hors de l’Espace économique européen, s’il s’agit de votre région) qui peuvent avoir un niveau de protection des données différent de celui de votre pays d’origine. Lesdits pays peuvent comprendre, sans s’y limiter, les États-Unis et d’autres pays dans lesquels NI ou ses filiales ou ses distributeurs autorisés et partenaires commerciaux disposent d’installations. Afin de fournir une protection adéquate pour le transfert de vos informations personnelles, nous transférons lesdites informations conformément à notre autocertification dans le cadre du bouclier de protection des données (tel que décrit plus en détail ci-dessous), en concluant des accords contractuels écrits (le cas échéant) avec nos filiales, distributeurs autorisés et partenaires commerciaux concernant lesdits transferts ou en nous appuyant sur d’autres mécanismes de transfert légalement autorisés. Nous prenons toutes les mesures organisationnelles et techniques raisonnables afin de protéger les informations personnelles que nous transférons.

Cadre du bouclier de protection des données (Privacy Shield)

NI participe au bouclier de protection des données UE-États-Unis et au bouclier de protection des données Suisse-États-Unis et a certifié respecter le cadre de ces accords. Nous nous engageons à soumettre l’ensemble des données personnelles provenant des pays au sein de l’Espace économique européen et de la Suisse sur la foi du cadre du bouclier de protection des données et de ses principes. Pour en savoir plus sur le cadre et les principes du bouclier de protection des données et pour consulter notre certification, veuillez vous rendre sur le site https://www.privacyshield.gov.

NI est responsable du traitement des informations personnelles qu’elle reçoit conformément à chaque cadre du bouclier de protection des données, et de tout transfert ultérieur desdites informations personnelles à un tiers agissant comme un agent en son nom. NI respecte les principes du bouclier de protection des données pour l’ensemble des transferts ultérieurs de données personnelles depuis l’UE, y compris les dispositions relatives à la responsabilité en cas de transfert ultérieur.

Concernant les informations personnelles reçues ou transférées en vertu du cadre du bouclier de protection des données UE-États-Unis, NI est soumise aux pouvoirs d’exécution réglementaires de la Federal Trade Commission (Commission fédérale du commerce des États-Unis). Dans certaines situations, nous pouvons être tenus de divulguer des informations personnelles en réponse aux demandes légales des autorités publiques, notamment afin de répondre aux exigences de sécurité nationale ou d’application de la loi.

Si vous êtes confronté à un problème non résolu en matière de confidentialité ou d’utilisation des données et que nous ne l’avons pas traité de manière satisfaisante, veuillez contacter (gratuitement) notre prestataire de règlement des différends tiers basé aux États-Unis sur https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Sous certaines conditions, décrites plus en détail sur https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, vous pouvez être en droit d’invoquer un arbitrage contraignant lorsque les autres procédures de règlement des différends ont été épuisées.