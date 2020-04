LabVIEW Community Edition

Depuis plus de 30 ans, LabVIEW est le logiciel de développement de tests et de mesures le plus populaire pour les ingénieurs et les scientifiques. Aucun logiciel n'améliore la productivité mieux que LabVIEW. Avec son langage de programmation graphique intuitif, vous pouvez vous concentrer davantage sur la résolution de problèmes d'ingénierie et moins sur le développement logiciel. Avec l'introduction de l'édition LabVIEW Community, vous pouvez désormais utiliser l'étalon-or pour le développement de tests et de mesures pour vos projets personnels non commerciaux et non universitaires.