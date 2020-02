Tirer parti des tests automatisés définis par logiciel pour faciliter la transformation numérique

Les entreprises de l’aérospatiale et de la défense (A&D) poursuivent des initiatives de transformation numérique dans le but de fournir des systèmes et des capacités sophistiqués dans un environnement commercial de plus en plus complexe. Cette tendance inclut le spectre complet des entreprises au service de l’industrie de l’A&D, des plus grandes entreprises aux plus petites tout au long de la chaîne d’approvisionnement sur tous les principaux marchés du monde. Pour leur compétitivité, les entreprises cherchent à tirer parti des dernières avancées en matière d’informatique, de connectivité et d’analyse pour créer de nouveaux modèles commerciaux, accroître l’efficacité opérationnelle et réduire les risques de planification, entre autres objectifs.

Dans le cadre d’une enquête, 84 % des dirigeants d’entreprises de l’A&D ont affirmé qu’ils considéraient l’exploitation des nouvelles technologies numériques comme un élément clé de la différenciation sur le marché. Cependant, seulement un quart des entreprises de l’A&D utilisent actuellement ces technologies et ces outils pour accéder, gérer, analyser et exploiter les données de leurs actifs numériques pour la prise de décision en temps réel.

Toutefois, la plupart des entreprises ont peu progressé dans la mise en œuvre de ces initiatives, et les succès ont été difficiles à décrocher. Selon l’enquête Digital Insights 2018 du groupe de conseil Bain & Company, seulement quelque 3 % des entreprises de l’A&D considèrent que leurs initiatives de transformation numérique ont abouti, tandis que 29 % estiment que leurs efforts ont échoué et 69 % se contentent d’un résultat médiocre inférieur à leur objectif. Dans certains cas, les investissements sont petits et répartis, compliquant la démonstration de leur valeur à l’échelle. Ou encore, certaines entreprises ont créé et financé des initiatives, mais les ont vues sombrer faute de savoir où concentrer leur temps et leur énergie. Il est vrai que les technologies numériques peuvent apporter de la valeur à de nombreux secteurs d’activité, mais en raison du spectre illimité des possibilités, les entreprises sont indécises sur les technologies numériques à privilégier ou mettre en œuvre.