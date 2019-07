Considérations clés pour les tests radar

Les grandes tendances du secteur, telles que les plates-formes logicielles et multifonctionnelles, le faible temps de latence, le monde connecté, les Big Data, le machine learning et l’intelligence artificielle accélèrent l’innovation pour les systèmes de nouveaux radars et de guerre électronique. Face à tant d’innovations, vous devez vous familiariser de manière proactive avec certains des défis liés aux tests afin de pouvoir les aborder plus tôt dans le processus de conception de test. Cela implique de comprendre les considérations initiales des tests de composants et du système pour les innovations suivantes dans le secteur des radars et de la guerre électronique : avions de chasse de cinquième génération, armes hypersoniques, capteurs multistatiques et drones, ordre de bataille électronique en réseau, ainsi que radars cognitifs et guerre électronique cognitive ou prédictive.

L’avion de chasse de cinquième génération est un avion commandé par logiciel conçu avec plus de 10 millions de lignes de code permettant de contrôler et de connecter une série de capteurs qui, conjointement, permettent à l’avion d’effectuer des modifications plus rapides en vol. Pour les systèmes qui combinent des données provenant d’un groupe de capteurs et effectuent des ajustements logiciels en fonction de ces données, deux tests de composants principaux sont essentiels : le test de variance de forme d’onde pour les antennes et le test d’intégrité du signal pour les entrées et les sorties (E/S) du système. Les antennes étant polyvalentes, vous devez les tester pour prendre en compte la variance de la forme d’onde et vérifier que leur isolation et leur directivité sont élevées. En raison des différents capteurs et des différentes données générées par ces capteurs, les E/S du système sont complexes. Vous devez effectuer des tests d’intégrité du signal pour garantir et maintenir une vitesse de transfert des données élevée et la possibilité d’utiliser des E/S du système personnalisables. Pour les tests effectués sur le système, la suite logicielle lourde et son intégration requièrent des tests supplémentaires avec une série de simulations multifonctions pour garantir que le logiciel est prêt et capable de gérer les erreurs potentielles ou les entrées inattendues.





Figure 2. Avec les systèmes de radar et de guerre électronique complexes, vous devez effectuer des tests au niveau des composants et du système pour confirmer la robustesse du système après y avoir apporté des modifications, afin de répondre aux besoins d’adaptabilité croissants en E/S, logiciels, connectivité et adaptabilité du système.

Les systèmes d’armes hypersoniques et les plates-formes réactives ont besoin de systèmes fiables à faible temps de latence pour s’adapter rapidement à l’environnement. En conséquence, les systèmes de radars et de guerre électronique imposent des exigences de portée plus élevées, de sorte que leurs systèmes d’antenne au niveau des composants doivent comporter plus d’éléments par antenne pour que le radar puisse diriger plus précisément le faisceau avec un contrôle de la phase et de l’amplitude. Au niveau du système, vous avez besoin de tests à faible temps de latence, en particulier de fréquences de mise à jour rapides pour les simulations, afin de vous assurer que votre système peut suivre les vitesses hypersoniques et la prise de décision du système d’armes ou anti-arme. Pour favoriser la mise à jour plus rapide des simulateurs et pour tester ces systèmes plus rapides, vous avez besoin de systèmes de test capables de traiter rapidement les données et de mettre à jour l’état actuel des modèles afin de représenter avec précision l’environnement de simulation.

L’obligation de connaître plus tôt les informations relatives aux cibles radar plus petites ou à un environnement a entraîné une demande accrue de systèmes multistatiques et de drones, qui doivent fonctionner ensemble pour une meilleure efficacité dans un monde plus connecté. Le fait de disposer de systèmes connectés au niveau des composants fait qu’il est nécessaire de disposer de composants à bande plus large, linéaires et susceptibles de vous obliger à comprendre et à tester des déficiences non traditionnelles. Pour les éléments situés sur les antennes en réseau à commande de phase, le gain élevé et la directivité garantissent des performances supérieures sur une zone plus petite, tandis que l’ensemble du système d’éléments garantit une couverture correcte de l’antenne en réseau à commande de phase dans son ensemble. La directivité élevée et les faisceaux plus étroits permettent au radar de détecter des cibles plus éloignées et plus petites. Au niveau du système, la haute résolution et les tests de large bande à faible temps de latence avec une synchronisation étroitement alignée sur plusieurs canaux sont essentiels. Pour tester la robustesse et la précision de ces systèmes de radar, vous devez équilibrer davantage de canaux avec une simulation de guerre électronique à haute densité et détaillée.

Les tendances dans les secteurs du monde connecté et des Big Data ont également inspiré un ordre de bataille électronique en réseau, qui consiste en une série de nouveaux types de capteurs et de dispositifs fonctionnant ensemble pour identifier, localiser et classer les mouvements, les capacités et la hiérarchie d’autres groupes. Avec le large éventail de capteurs utilisés, les tests au niveau des composants nécessitent une analyse des E/S plus complexe. L’amplitude du système comprend des structures de test agrégées qui nécessitent d’effectuer des tests en parallèle et une analyse de données à grande vitesse. Les systèmes ont également besoin de simulateurs complexes pouvant offrir une plus grande fidélité et gérer des scénarios de menaces plus complexes.

Tous ces systèmes produisent davantage de données à des débits plus rapides grâce à une série de capteurs fonctionnant ensemble pour utiliser un logiciel permettant de contrôler les systèmes. Dans la mesure où plus de données sont générées à un débit plus élevé, vous avez besoin de systèmes plus rapides que les capacités de l’homme dans la prise de décisions et l’organisation des données. C’est pourquoi les systèmes de radar cognitif et ceux de guerre électronique cognitive ou prédictive ont été inventés. Pour ces systèmes, les ensembles de programmes de test de composants et de sous-systèmes impliquent une plage de fréquences et de largeurs de bande plus étendue que d’autres systèmes. En outre, les tests paramétriques traditionnels ne sont probablement pas suffisants pour bien comprendre les performances du système, ce qui signifie que vous devez effectuer des tests de modélisation et de simulation à un stade précoce du processus de test. Au niveau du système, les simulateurs en boucle ouverte ne sont plus une option viable et les actifs de test doivent émuler plus précisément les cibles et les environnements au lieu de s’appuyer sur des bases de données de menaces traditionnelles qui n’évaluent pas toutes les capacités d’un système de radar cognitif.

L’augmentation de la complexité des systèmes entraînant de nouvelles avancées technologiques, vous avez besoin d’une instrumentation de test au niveau des composants et du système adaptée. Vous avez également besoin d’une méthodologie de test bien pensée pour répondre aux nouvelles exigences, garantir la robustesse du système et respecter les calendriers de test.