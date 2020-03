Optimiser l’efficacité de puissance et les performances d’un semi-conducteur

Au fur et à mesure que la demande en efficacité d’énergie s’accroît, les ingénieurs luttent pour mesurer, analyser et réagir rapidement la consommation d’énergie et les données de performance. L’instrumentation traditionnelle, telle que les oscilloscopes et les DMM, est trop chère à adapter à plus grande échelle, et les solutions d’acquisition de données à faible coût ne sont pas toujours suffisamment précises. Confrontées à cette décision difficile, certaines organisations choisissent de ne pas entièrement analyser l’efficacité de puissance, les laissant exposées au risque de rater des fenêtres de marché ou de manquer des opportunités compétitives.

Une solution de validation de puissance d’un semi-conducteur doit :