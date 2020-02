Une plate-forme ouverte et flexible pour le test HIL

Les logiciels intégrés rendent les périphériques plus intelligents, plus fiables et plus conformes aux exigences du marché. Cependant, l'ajout de logiciels signifie une mise en danger de la qualité. Souvent, les problèmes restent cachés jusqu'à la production, ce qui conduit à des effets coûteux et parfois dévastateurs. HIL est une méthodologie éprouvée qui est rapidement en train de devenir la norme pour les tests de logiciels embarqués. Avec le soutien de NI, vous pouvez tester les limites des conceptions de logiciels en toute confiance et être assuré que le produit final répondra à toutes les exigences - dans les délais - en connectant des E/S réelles à des conditions d'utilisation simulés. La solution de NI pour le test HIL est ouverte et flexible, offrant une plate-forme facile à utiliser pour répondre aux demandes de changement. À mesure que les exigences de test évoluent, le matériel modulaire de NI s'adapte aux changements d’état d'E/S et de signal. Les modèles créés à l'aide du logiciel MathWorks Simulink® ou d'autres environnements peuvent être intégrés avec le logiciel NI pour le test HIL et une large gamme d'E/S, produisant un système puissant adapté de manière unique à votre application.