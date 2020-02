Construire une solution de test fonctionnel CC et électrique robuste

NI accompagne les clients tout au long de la vie d’une application, proposant des services de formation, de support technique, de conseil et d’intégration, et des programmes de maintenance. Les équipes peuvent découvrir de nouvelles compétences en participant à des groupes d’utilisateur géographiques et spécifiques à NI et acquérir une maîtrise grâce à une formation en ligne et en face-à-face.