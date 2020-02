Une approche centrée sur le logiciel du V&V

La conception V&V des périphériques modernes comprend souvent des tests de normes sans fil, des signaux électriques, des mesures de capteurs, etc. pour les types de tests tels que la caractérisation des performances, la consommation d'énergie, les tests de cycle de vie, les tests fonctionnels et les tests de micrologiciel. Les ingénieurs de test doivent gérer toutes ces permutations et suivre l'évolution des conceptions tout en se concentrant sur la qualité et le délai de commercialisation. La technologie NI pour la conception V&V combine du matériel modulaire avec une approche centrée sur le logiciel pour tester le développement de systèmes. Cette combinaison offre une plus grande flexibilité, une synchronisation de mesure plus facile et une amélioration des performances de communication de l'instrument par rapport aux commandes SCPI traditionnelles.