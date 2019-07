Mise à niveau de LabWindows™/CVI

Les exigences concernant le support et la longévité sont différentes d'un produit à l'autre et NI s'engage à fournir le support dont vous avez besoin en relation avec le cycle de vie de votre application. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître le calendrier de support technique de LabWindows/CVI. Prenez connaissance de la Politique relative au cycle de vie des logiciels National Instruments pour plus de détails.