Résoudre les défis de validation et de prototypage UE du test de la 5G nouvelle radio

La 5G est complexe et présente plus de difficultés que les précédentes générations de technologie sans fil. Pour qu’un écosystème 5G puisse se développer, les exploitants de semi-conducteurs, d’infrastructures commerciales et de services doivent valider les produits ainsi que les services en termes de performances, de conformité au normes et d’interopérabilité. En plus des nouvelles technologies dédiées au haut débit mobile, la 5G veut offrir une vague de nouvelles applications. Pour développer celles-ci en plus de la 5G, il faut une solution conforme aux normes. Les principales exigences pour qu’une solution de test soit complète sont les suivantes :

un accès à un équipement utilisateur (UE) complet ou à un dispositif utilisateur capable de se connecter à un gNodeB,



la possibilité de mettre à jour le logiciel système au fur et à mesure que de nouvelles exigences sont ajoutées,



des frontaux RF conformes aux normes GPP UE.