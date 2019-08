Résoudre les défis de demain liés à la gestion de l’obsolescence grâce à la conception de système

La conception d’un système de test destiné à fonctionner sur le long terme doit être envisagée en fonction de l’intégralité du cycle de vie du système.

Choisir des plates-formes et des fournisseurs fiables

Vous pouvez améliorer votre processus décisionnaire de préparation à l’obsolescence en choisissant des produits à la durée de vie optimale et des fournisseurs qui mettent l’accent sur la conception de produits au cycle de vie long.

Deux des meilleures pratiques de haut niveau pour bien choisir des blocs de construction destinés à vos systèmes de test durables consistent à travailler avec des outils commerciaux prêts à l’emploi (COTS) et à utiliser les plates-formes propres à l’industrie gérées par divers fournisseurs et utilisateurs finaux. Plusieurs associations gouvernementales, comités de l’industrie du test et des mesures, et organisations privées travaillent à la mise en place de plates-formes normées et interopérables avec de nombreux fournisseurs. On peut citer par exemple Sensor Open Systems Architecture (SOSA) et PXI Systems Alliance (PXISA). L’achat auprès de fournisseurs qui coopèrent avec ces organisations permet de vous assurer que les plates-formes que vous utilisez ont été vérifiées et offrent de nombreuses options de durabilité sur le long terme.

La plupart des fournisseurs d’outils d’ingénierie possèdent des politiques, des services et des engagements coopératifs. Ces politiques peuvent englober jusqu’au nouveau développement de produit. Par exemple, les nouveaux produits et instruments PXI développés par NI doivent supporter plusieurs nouvelles versions de LabVIEW et assurer la continuité opérationnelle d’une version à l’autre. Le modèle PXI-4060 du multimètre numérique (DMM) PXI lancé en 1998 utilise la même fonction « Fetch » pour les mesures du driver d’instruments NI-DMM que celle du DMM PXIe-4081 PXI sorti en 2017.



Figure 1. Les DMM NI utilisent les mêmes fonctions de driver depuis la sortie du tout premier. Le DMM PXIe-4081 fonctionne avec le même code que celui écrit pour le PXI-4060 en 1998.

Coopérer avec votre fournisseur

Les meilleurs systèmes de test sont développés sur des plates-formes contenant des plans de durabilité mis à jour en continu avec les informations essentielles du cycle de vie des composants matériaux du système. Pour obtenir les informations du cycle de vie, il faut établir une relation de coopération et une bonne communication avec des fournisseurs consciencieux qui mettent en place des plans. Les fournisseurs d’instruments doivent vous pousser à planifier l’évolution de la technologie sur votre système et même partager avec vous des informations de leurs feuilles de route, si possible. Ils doivent également fournir des services allant de la consultation en amont à propos de la sélection des produits à des accords de services étendus sur le long terme pour répondre à vos besoins spécifiques.

Si vous possédez des produits vieux de plusieurs dizaines d’années, comme le DMM PXI-4060, dans votre système de test, NI se fera un plaisir de s’impliquer régulièrement dans un examen du cycle de vie de votre système de test afin de mesurer le risque d’obsolescence de chaque instrument et de constituer un calendrier d’insertions de technologie. Consultez la Figure 2 pour voir un exemple d’examen de cycle de vie de technologie. Grâce à ces examens, vous pouvez planifier un unique projet d’insertion de technologie pour remplacer plusieurs composants vieillissants en une seule fois. Cela réduit les efforts et les coûts d’ingénierie, et prévient les événements d’obsolescence imprévus. Enfin, au lieu d’être pris de court, vous pouvez planifier correctement l’effectif et le budget qu’il vous faut pour actualiser la technologie et faire des recherches sur les nouveaux produits et capacités proposés par le fournisseur afin d’élargir les fonctionnalités de vos systèmes de test.

Figure 2. Voici un exemple d’examen de cycle de vie et du plan associé de remplacement de l’instrumentation par des options plus modernes. La planification des insertions de technologie avec vos fournisseurs d’outils réduit le risque de temps d’arrêt de votre système de test.

« Les relations entre CACI et NI ont atteint un niveau de confiance mutuelle, car nous travaillons ensemble pour fournir des solutions de test durables, de haute qualité et à des prix abordables. »

— Paul Pankratz, CACI. Lire l’article complet.

Maintenant que vous avez sélectionné vos produits et fournisseurs, vous pouvez découvrir les autres meilleures pratiques permettant de réduire l’obsolescence de vos systèmes.

Coopérer avec l’équipe d’approvisionnement

Une fois que vous avez choisi les produits et fournisseurs appropriés, vous pouvez améliorer vos opérations décisionnelles en impliquant votre équipe d’acquisition dans la définition du système. Si vous identifiez des équipements critiques ou des fonctionnalités des fournisseurs qui vous permettront d’économiser de l’argent sur d’autres outils et efforts d’ingénierie pour toute la durée de vie du système, vous pouvez collaborer avec l’équipe des achats pour les inclure comme exigences dans le système final. Cela simplifie grandement les processus de proposition et d’achat.

Documenter un plan de gestion de l’obsolescence

La dernière étape opérationnelle pour améliorer la durabilité consiste à mettre en œuvre un plan de gestion de l’obsolescence dans la documentation du système au moment de la livraison. Ce plan doit fournir des informations sur le remplacement de tous les composants du système, y compris le moment où ils doivent être remplacés, l’importance de chaque composant pour le fonctionnement du système de test et le niveau de risque associé à l’obsolescence ou au remplacement de ce composant. La criticité et le risque sont les informations les plus importantes à saisir dans ce plan. L’équipe qui conçoit le système de test en sait souvent beaucoup plus sur ces problèmes que ceux qui en assurent la maintenance 20 ans après et peut expliquer les efforts nécessaires au remplacement de chaque composant. Consultez la Figure 3 pour voir un exemple de plan de gestion de l’obsolescence.

Composant Plan d’exécution Composant de remplacement Échéance Criticité et risque Câble personnalisé Remplacement immédiat

(changement de fournisseur) Câble personnalisé Immédiat Moyen et bas Réseau de résistance 1 kΩ Remplacement immédiat

(fourni par fournisseur) Réseau de résistance 1 kΩ Immédiat Bas et bas DMM Racal 4152A Remplacement par produit similaire

(fourni par le fournisseur) DMM NI PXIe-4080 Actualisation technologique Moyen et moyen Windows XP Remplacement par nouveau produit

(fourni par le fournisseur) Windows 10 Actualisation technologique Haut et moyen FPGA Virtex-2 Achat avant date limite (LTB) N/A N/A Haut et bas