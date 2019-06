L’intelligence artificielle dans les systèmes de ROEM définis par logiciel

La détection et la classification du signal à l’aide d’un réseau de neurones profonds entraîné prennent quelques millisecondes.Par rapport à la recherche, la détection et la classification de signaux itératifs et algorithmiques à l’aide de méthodologies traditionnelles, cela peut représenter une amélioration considérable des performances.Ces gains se traduisent également par une réduction de la consommation d’énergie et des besoins en calculs. De plus, les modèles entraînés apportent généralement au moins deux fois plus de sensibilité que les approches existantes.

DeepSig, une start-up américaine spécialisée dans le traitement des signaux et les systèmes radio, a commercialisé la technologie de détection RF basée sur le DL dans son produit logiciel OmniSIG Sensor, compatible avec les USRP de NI et d’Ettus Research.À l’aide de l’apprentissage automatisé du DL, le capteur OmniSIG reconnaît les nouveaux types de signaux après avoir été entraîné sur quelques secondes de capture de signaux.

Figure 2. Le capteur OmniSIG effectue la détection et la classification des signaux dans la bande cellulaire, à l’aide d’une radio logicielle à usage polyvalent.

Pour les systèmes de communication à apprentissage, y compris l’apprentissage de bout en bout qui facilite l’entraînement directement au-dessus de la couche physique, vous pouvez utiliser le logiciel OmniPHY de DeepSig afin de faire apprendre des systèmes de communication optimisés pour les conditions de voie difficiles, les environnements électromagnétiques hostiles et les performances matérielles limitées.Ceux-ci incluent les communications sans visibilité directe ; les capacités d’antibrouillage ; les systèmes multi-utilisateurs dans des environnements contestés ; et l’atténuation des effets de distorsion matérielle.

L’un des avantages des systèmes de communication à apprentissage est la facilité d’optimisation pour différentes missions.Alors que de nombreux utilisateurs se soucient surtout du débit et de la latence, certains donnent la priorité à la distance de liaison opérationnelle, à la consommation d’énergie, voire à la signature et à la probabilité de détection ou d’interception.De plus, avec le machine learning, plus vous en savez sur l’environnement opérationnel, plus votre solution entraînée sera efficace.

La combinaison de la détection basée sur le DL et de formes d’onde radio actives permet de créer de nouvelles classes de formes d’onde et de guerre électronique (EW) adaptatives capables de faire face à l’environnement électromagnétique contesté d’aujourd’hui.Pour l’entraînement des systèmes basés sur le DL, les performances du processeur sont essentielles, mais une fois entraîné, le modèle peut facilement être déployé dans des systèmes embarqués à faible SWaP, tels que des capteurs en bordure et des radios tactiques.