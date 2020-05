Utilisez un seul enregistreur de données pour vos besoins de test électromécanique

L’utilisation de matériel multifonctionnel et modulaire peut aider à assurer une couverture de test appropriée, la flexibilité requise pour répondre aux dernières exigences de conception et à valider que les coûts du projet respectent le budget.

Assurer une évaluation rapide et sûre de la conception électromécanique tout en gérant des défis comme la complexité de la configuration de test, l’espace limité du laboratoire, modification des paramètres et le choix du kit d’outils optimal. Les fonctionnalités importantes pour la réutilisation, la flexibilité et tester à temps incluent :