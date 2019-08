Stratégies de gestion de l’obsolescence dans l’aérospatiale et la défense

Dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, le cycle de vie d’un système de test est souvent mesuré en décennies, mais le cycle de vie des composants matériels de test individuels du système est beaucoup plus court. Les ingénieurs de test doivent trouver un équilibre entre les approches réactives de l’obsolescence à l’aide de nouvelles méthodes de conception afin de réduire le fardeau que peuvent représenter le support et le maintien en condition opérationnelle de demain.