Accélérer la découverte scientifique grâce à une plate-forme commerciale prête à l'emploi et personnalisable

Les systèmes de mesure et de contrôle d’accélérateur et de tokamak nécessitent une large gamme d’E/S, de traitement du signal et de connectivité. Et les ingénieurs doivent fournir ces systèmes tout en équilibrant les coûts, des délais stricts et des mesures de fiabilité. La plate-forme logicielle COTS de NI utilise des composants et des sous-systèmes de pointe pour fournir des solutions fiables et rentables pour vos applications. Depuis des décennies, les chercheurs et les scientifiques font confiance aux logiciels modulaires d’instrumentation et d’application de NI pour optimiser leur productivité de façon intelligente et rapide et les aider à atteindre leurs objectifs depuis la conception jusqu’à la production.