Déclaration de National Instruments sur la lutte contre l'esclavage et la traite des êtres humains

National Instruments Corporation (« National Instruments » ou « NI ») conçoit, fabrique et vend aux ingénieurs et scientifiques des systèmes qui accélèrent la productivité, l'innovation et la découverte. NI est une société enregistrée dans le Delaware (États-Unis) et basée à Austin, Texas (États-Unis), qui compte plus de 50 filiales avec des activités dans plus de 40 pays dans le monde. Nous fabriquons la quasi-totalité de nos produits sur nos sites de Debrecen (Hongrie) et Penang (Malaisie).