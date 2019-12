Aviso de Privacidad

¿Para qué recopilamos información?

National Instruments de México, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Lincoln No. 1355-2, Fracc. La Playa, Ciudad Juárez, Chihuahua, CP. 32317, se compromete al tratamiento legitimo, controlado e informado de los datos recabados de Usted como Titular de los mismos y de los datos de su(s) representante(s) legal(es), si fuera el caso. National Instruments de México, S.A. de C.V. manifiesta que la finalidad del tratamiento de los datos personales serán entre otros: analizar la capacidad crediticia del Titular, así como, de manera enunciativa más no limitativa, de las personas físicas que comparezcan como sus garantes, depositarios, avales, etc., a fin de que NATIONAL INSTRUMENTS DE MÉXICO, S.A. de C.V., pueda otorgar crédito.