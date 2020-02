Política de National Instruments Contra la Esclavitud y la Trata de Personas

NI realiza encuestas de nuevos proveedores clave de artículos utilizados en nuestros productos. La encuesta incluye preguntas que se refieren específicamente a la trata de personas. NI revisa las respuestas de la encuesta para determinar cualquier acción que se deba tomar para permitir una mejor identificación y eliminación del trabajo forzoso y la trata de personas en nuestra cadena de suministro que puedan ser indicadas en las respuestas. Las encuestas o la evaluación de los resultados no se realiza por terceros. El personal de NI realiza las evaluaciones en las instalaciones de nuestros proveedores clave de los artículos usados en nuestros productos. No se realizan auditorías independientes sin previo aviso. Si un proveedor no cumple con los estándares de NI, se implementará una acción correctiva. Los proveedores deben documentar las acciones correctivas y proporcionar un plazo para cumplir con las expectativas de NI. En el futuro, NI puede o no realizar auditorías independientes sin previo aviso o utilizar a terceros para realizar o evaluar encuestas.