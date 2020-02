Declaración de privacidad de National Instruments Corporation

La seguridad de sus datos personales es importante para nosotros. Seguimos los estándares normalmente aceptados para proteger sus datos personales de usos indebidos, interferencias y pérdidas, así como de accesos no autorizados, modificaciones o divulgaciones; y lo hacemos de los modos siguientes:

utilizar el cifrado al recopilar o transferir información confidencial, como los detalles de una tarjeta de crédito;

limitar el acceso físico a nuestras instalaciones;

limitar el acceso a la información que recopilamos sobre usted;

asegurar que tanto nosotros como nuestros socios comerciales contamos con las garantías adecuadas en materia de seguridad para proteger sus datos personales; y

en los casos en los que lo requiera la ley, la destrucción o anonimización de datos personales.

No obstante, cabe recordar que ningún método de transmisión por Internet ni ningún método de almacenamiento electrónico son 100 % seguros. Por consiguiente, no podemos garantizar su absoluta seguridad. Le recomendamos que no revele las contraseñas que utiliza y procure evitar las estafas de suplantación de identidad (phishing) en las que se recibe un correo electrónico que parece que procede de NI pidiéndole información personal. NI nunca solicitará su ID o contraseña por correo electrónico.

Si ve el icono de una llave o el de un candado cerrado en la parte inferior de la ventana de su navegador, significa que la conexión en nuestro sitio (incluida la transferencia de los datos confidenciales de pago) está protegida mediante la capa de sockets seguros (SSL). Si no ve estos iconos, póngase en contacto con NI para terminar su transacción por teléfono.