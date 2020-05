Capture and Log Channel Values

Use the ASAM XIL API to capture and save channel value data to an MDF4 file.

The following C# code references the Engine Demo example project.

using ASAM.XIL.Implementation.Testbench.Common.ValueContainer; using ASAM.XIL.Implementation.TestbenchFactory.Testbench; using ASAM.XIL.Interfaces.Testbench; using ASAM.XIL.Interfaces.Testbench.Common.CaptureResult; using ASAM.XIL.Interfaces.Testbench.Common.Capturing; using ASAM.XIL.Interfaces.Testbench.Common.Capturing.Enum; using ASAM.XIL.Interfaces.Testbench.Common.MetaInfo; using ASAM.XIL.Interfaces.Testbench.Common.ValueContainer; using ASAM.XIL.Interfaces.Testbench.Common.WatcherHandling; using ASAM.XIL.Interfaces.Testbench.MAPort; using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Threading; namespace ASAM_Capture { class CaptureExample { static void Main(string[] args) { // Get the NI VeriStand testbench implementation. ITestbenchFactory testbenchFactory = new TestbenchFactory(); ITestbench testbench = testbenchFactory.CreateVendorSpecificTestbench( vendorName:"National Instruments", productName:"NI VeriStand ASAM XIL Interface", productVersion: "2020.0.0"); if (testbench == null) { Console.WriteLine("Error: Could not find a testbench implementation. Press any key to exit"); Console.ReadKey(); } Console.WriteLine("Found testbench implementation: {0}", testbench); // Create and configure an MAPort. IMAPortFactory maportFactory = testbench.MAPortFactory; IMAPort maport = maportFactory.CreateMAPort("Demo"); Console.WriteLine("MAPort {0} state: {1}", maport.Name, maport.State); IMAPortConfig maportConfig = maport.LoadConfiguration(@"C:\Users\Administrator\Documents\Visual Studio 2015\Projects\ASAM_Examples\ASAM_Capture\DemoMAPortConfig.xml"); maport.Configure(maportConfig, true); Console.WriteLine("MAPort {0} state: {1}", maport.Name, maport.State); maport.StartSimulation(); Console.WriteLine("MAPort {0} state: {1}", maport.Name, maport.State); // Create and configure a capturing session. IList<ITaskInfo> taskInfos = maport.TaskInfos; Console.WriteLine(string.Format("There are {0} tasks available.", taskInfos.Count)); foreach (ITaskInfo taskInfo in taskInfos) { Console.WriteLine(string.Format("\t task {0}: period {1} s ", taskInfo.Name, taskInfo.Period)); } // Create a capture task. ICapture capture = maport.CreateCapture("Task10"); // Configure the capture task properties. capture.Variables = new List<string> { "Aliases/EnginePower", "Targets/Controller/Simulation Models/Models/Engine Demo/Outports/RPM", "Aliases/DesiredRPM", }; capture.Downsampling = 10; capture.DurationUnit = DurationUnit.eSECONDS; //DurationUnit.eSAMPLES; capture.MinBufferSize = 1; capture.Retriggering = 1; // Configure start and stop triggers. string startTriggerCondition = "posedge(enginePower, 0.5)"; var startTriggerDefines = new Dictionary<string, string>() { { "enginePower", "Aliases/EnginePower" } }; IConditionWatcher startTrigger = testbench.WatcherFactory.CreateConditionWatcher(startTriggerCondition, startTriggerDefines); startTrigger.TimeOut = 600; capture.SetStartTriggerCondition(startTrigger /*, -10 */); IDurationWatcher stopTrigger = testbench.WatcherFactory.CreateDurationWatcher(5); capture.SetStopTriggerCondition(stopTrigger /*, -0.2 */); // Capture state is CONFIGURED. Console.WriteLine(string.Format("Capture state is {0}", capture.State)); // Start capture. ICaptureResultWriter captureResultWriter = testbench.CapturingFactory.CreateCaptureResultMemoryWriter(); capture.Start(captureResultWriter); // Capture state is ACTIVATED (WaitingOnTrigger). Console.WriteLine(string.Format("Capture state is {0}", capture.State)); // Fire the start trigger. maport.Write("Aliases/EnginePower", new BooleanValue(false)); maport.Write("Aliases/EnginePower", new BooleanValue(true)); // Capture state is RUNNING (Triggered) after the start trigger fired. Console.WriteLine(string.Format("Capture state is {0}", capture.State)); // Fetch data. ICaptureResult captureResult1 = capture.Fetch(false); Thread.Sleep(7000); // At this point, the stopTrigger has fired; a retrigger was requested so the capture state is now ACTIVATED (WaitingOnTrigger). // Fire the start trigger again maport.Write("Aliases/EnginePower", new BooleanValue(false)); maport.Write("Aliases/EnginePower", new BooleanValue(true)); ICaptureResult captureResult2 = capture.Fetch(true); // Capture state is FINISHED (Complete) because no more retriggering was requested. // Stop the capture. capture.Stop(); Console.WriteLine(string.Format("The capture result is: ")); ICaptureResult captureResult = capture.CaptureResult; PrintCaptureResult(captureResult); PrintCaptureResult(captureResult1); PrintCaptureResult(captureResult2); Thread.Sleep(7000); // Save the capture result to an MDF file. captureResultWriter = testbench.CapturingFactory.CreateCaptureResultMDFWriterByFileName(@"C:\Users\Administrator\Documents\Visual Studio 2015\Projects\ASAM_Examples\ASAM_Capture\capturedLogs\demo.mf4"); captureResult.Save(captureResultWriter); // <==> captureResultWriter.Save(captureResult); Console.WriteLine(string.Format("Capture result was also saved to ..\\capturedLogs\\demo.mf4, and the file contents are:")); Thread.Sleep(7000); ICaptureResultReader captureResultReader = testbench.CapturingFactory.CreateCaptureResultMDFReaderByFileName(@"C:\Users\Administrator\Documents\Visual Studio 2015\Projects\ASAM_Examples\ASAM_Capture\capturedLogs\demo.mf4"); ICaptureResult captureResultRead; captureResultReader.Load(out captureResultRead); PrintCaptureResult(captureResultRead); Thread.Sleep(5000); } private static void PrintCaptureResult(ICaptureResult captureResult) { Console.WriteLine("Capture result dump:"); Console.WriteLine(string.Format("\tCapture start time {0}: {1}", captureResult.CaptureStartTime, new DateTime(1970, 1, 1).AddSeconds(captureResult.CaptureStartTime))); foreach (string channelGroup in captureResult.SignalGroupNames) { Console.WriteLine(string.Format("\tChannel group: {0} has the following channels:", channelGroup)); foreach (string channel in captureResult.GetVariableNames(channelGroup)) { Console.WriteLine(string.Format("\t\t{0}", channel)); ISignalValue signalValue = captureResult.ExtractSignalValue(channelGroup, channel); Console.Write("\t\t\t"); foreach (double sample in ((IFloatVectorValue)signalValue.FcnValues).Value) { Console.Write(string.Format("{0,8}", sample.ToString("F1"))); } Console.WriteLine(string.Empty); } Console.WriteLine("

\t\tData dump:"); ISignalGroupValue signalGroupValue = captureResult.GetSignalGroupValue(channelGroup); Console.Write("\t\t"); for (int i = 0; i < signalGroupValue.XVector.Count; ++i) { Console.Write(string.Format("{0,8}", i)); } Console.WriteLine(string.Empty); Console.Write("\t\t"); foreach (double val in ((IFloatVectorValue)signalGroupValue.XVector).Value) { Console.Write(string.Format("{0,8}", val.ToString("F1"))); } Console.WriteLine(" (Time)"); foreach (IVectorValue vectorValue in signalGroupValue.YVectors) { Console.Write("\t\t"); foreach (double val in ((IFloatVectorValue)vectorValue).Value) { Console.Write(string.Format("{0,8}", val.ToString("F1"))); } Console.WriteLine(string.Format(" ({0})", vectorValue.Attributes.Name.Split('/').Last())); } } } } }