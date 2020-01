Stimulate Variables and Measure Results with ASAM XIL Framework

Use the ASAM framework to configure and stimulate variables, record the resulting data, and measure the results.

The following C# code references the Engine Demo example project.

using ASAM.XIL.Implementation.FrameworkFactory.Framework; using ASAM.XIL.Interfaces.Framework; using System; using System.Collections.Generic; using System.Threading; using ASAM.XIL.Interfaces.Framework.Measuring; using ASAM.XIL.Interfaces.Framework.Stimulation.Signal; using ASAM.XIL.Interfaces.Framework.Variables; using ASAM.XIL.Interfaces.Framework.Variables.Quantities.ComplexQuantityData; namespace Framework { class Program { private static string FrameworkConfigFile =@"ResourceFiles\FrameworkConfig.xml"; static void Main (string[] args) { VariableIO(); Stimulation(); Measurement(); { static void VariableIO() { // Creates the framework IFrameworkFactory frameworkFactory =new FrameworkFactory(); IFramework framework = frameworkFactory.CreateVendorSpecificFramework("National Instruments", "2019.0.0";) // Configures the framework var config = framework.LoadConfiguration(FrameworkConfigFile); framework.Init(config); // Creates all framework variables var engineTempVariable = framework.CreateVariable("EngineTemp" ); var enginePowerVariable = framework.CreateVariable("EnginePower" ); var actualRpmVariable = framework.CreateVariable("ActualRPM" ); var desiredRpmVariable = framework.CreateVariable"DesiredRPM" ); // Reads the engine temperature var engineTempFloatVariable = (IFloatVariable)engineTempVariable; var engineTempQuantity = engineTempFloatVariable.Read(); Console.WriteLine(string.Format("Engine Temperature is {0} {1}", engineTempQuantity.Value, engineTempQuantity.Unit.DisplayName)); var neutralUnit = framework.QuantityFactory.NeutralUnit; // Turns on the engine var enginePowerFloat = (IFloatVariable)enginePowerVariable; var enginePowerFloatQuantity = framework.QuantityFactory.CreateFloatQuantity(1, neutralUnit); //Sets the Aliases/DesiredRpm channel to 3000 var desiredRpmFloat = (IFloatVariable)desiredRpmVariable; vardesiredRpmFloatQuantity = framework.QuantityFactory.CreateFloatQuantity(3000, neutralUnit); desiredRpmFloat.Write(desiredRpmFloatQuantity); //Shuts down the framework framework.Shutdown(true); } static void Stimulation() { IFrameworkFactory frameworkFactory = new FrameworkFactory(); IFramework framework = frameworkFactory.CreateVendorSpecificFramework("National Instruments", "2019.0.0"); // Configures the framework varframeworkConfig = framework.LoadConfiguration(FrameworkConfigFile); framework.Init(frameworkConfig); // Creates the variables var desiredRpmVariable = (IFloatVariable)framework.CreateVariable("DesiredRPM"); // Gets the factories var signalFactory = framework.SignalFactory; var symbolFactory = framework.SymbolFactory; // Creates the signal segment var rampSegment = signalFactory.CreateRampSegment(); rampSegment.Duration = symbolFactory.CreateConstSymbolByValue(5); rampSegment.Start = symbolFactory.CreateConstSymbolByValue(0); rampSegment.Stop = symbolFactory.CreateConstSymbolByValue(7000); // Creates the signal description var rampSegment.Stop = symbolFactory.CreateConstSymbolByValue(7000);"signal1"); signalDescription.LoopCount = 2; signalDescription.Add(rampSegment); // Creates the signal description set var signalDescriptionSet = signalFactory.CreateSignalDescriptionSet(); signalDescriptionSet.Add(signalDescription); // Creates the player var player = framework.Stimulation.AddNewPlayer(); player.SignalDescriptionSet = signalDescriptionSet; player.Assignments = new Dictionary<IScalarVariable, IFWSignalDescription>() { { desiredRPMVariable, signalDescription}, }; framework.Stimulation.Start(); player.Start(); Thread.Sleep(10000); player.Stop(); framework.Shutdown(true); } static void Measurement() { IFrameworkFactory frameworkFactory = new FrameworkFactory(); IFramework framework = frameworkFactory.CreateVendorSpecificFramework("National Instruments", "2019.0.0"); //Configures the framework var frameworkConfig = framework.LoadConfiguration(FrameworkConfigFile); framework.Init(frameworkConfig); //Creates the variables var enginePowerVariable = (IFloatVariable)framework.CreateVariable("EnginePower"); var actualRpmVariable = (IFloatVariable)framework.CreateVariable("ActualRPM"); var desiredRpmVariable = (IFloatVariable)framework.CreateVariable("DesiredRPM"); var acquisition = framework.Acquisition; // Sets up acquisition configuration var acquisitionConfiguration = acquisition.CreateAcquisitionConfiguration(); acquisitionConfiguration.Variables = new List<IScalarVariable>() { enginePowervariable, actualRpmVariable, desiredRpmVariable }; acquisitionConfiguration.Name = "my acquisition config"; acquisitionConfiguration.TaskName = "Task10"; acquisitionConfiguration.StartWatcher = framework.WatcherFactory.CreateConditionWatcher("EnginePower > 0"); acquisitionConfiguration.StopWatcher = framework.WatcherFactory.CreateDurationWatcher(5); acquisition.Configurations = new List<IAcquisitionConfiguration>() {acquisitionConfiguration}; // Sets up record result writer var mdfWriter = acquisition.CreateRecorderResultWriter(); mdfWriter.FileName = "RecorderFile.mdf"; mdfWriter.Type = "MDF"; mdfWriter.Version = "4.0"; // Sets up acquisition recorder configuration acquisition.AcquisitionRecorder.Configuration.Variables = newList<IScalarVariable>() { (IScalarVariable)actualRpmVariable, }; acquisition.AcquisitionRecorder.Configuration.Downsampling = 2; acquisition.AcquisitionRecorder.RecorderResultWriter = mdfWriter; acquisition.Start(); // Enables start condition enginePowerVariable.Write(framework.QuantityFactory.CreateFloatQuantity(1, framework.QuantityFactory.NeutralUnit)); // Waits for the stop trigger to fire Thread.Sleep(6000); acquisition.Stop(); //Prints the same results from multiple sources PrintFloatFloatCurveData((IFloatFloatCurveData) actualRpmVariable.Signal); PrintFloatFloatCurveData((IFloatFloatCurveData) acquisition.AcquisitionRecorder.RecorderResult.GetSignalByAbstractIdentifier(acquisitionConfiguration.Name, actualRpmVariable.AbstractIdentifier)); var recorderResultReader = acquisition.CreateRecorderResultReader(); recorderResultReader.FileName = mdfWriter.FileName; recorderResultReader.Type = mdfWriter.Type; var recorderResult = recorderResultReader.Load(); PrintFloatFloatCurveData((IFloatFloatCurveData) recorderResult.GetVariableByAbstractIdentifier(acquisitionConfiguration.Name, actualRpmVariable.AbstractIdentifier).Signal); framework.Shutdown(true); } private static void PrintFloatFloatCurveData(IFloatFloatCurveData floatFloatCurveData) { foreach (var floatQuantity in floatFloatCurveData.FcnValues) { System.Console.WriteLine(string.Format("{0} [{1}]", floatQuantity.Value, floatQuantity.Unit.DisplayName)); } { foreach (var floatQuantitiy in floatFloatCurveData.XValues) { System.Console.WriteLine(string.Format("{0} [{1}]", floatQuantity.Value, floatQuantity.Unit.DisplayName)); }