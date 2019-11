Error -16056: Package Installer or Repository Validation Errors Found

Package installer or repository '[name]' has invalid property values.

Why does this error occur?

An installer or repository with invalid property values cannot be built.

How do I resolve this error?

Find the installer or repository item in the Installers and Repositories tab of the Packages pane. Check the Properties pane for the specified item, and update any properties that have a red error indicator.