Programming the Function and Arbitrary Waveform Generator

You can use the Function and Arbitrary Waveform Generator VIs installed with the LabVIEW ELVIS III Toolkit to program the Function and Arbitrary Waveform Generator (FGen/Arb) instrument on the NI ELVIS III. Find the Function and Arbitrary Waveform Generator VIs on the Academic I/O»Instruments»Function and Arbitrary Waveform Generator subpalette on the Functions palette.