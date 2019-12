Digital I/O Considerations for C Series Devices

Digital I/O module capabilities depend on the type of digital signals that the module can measure or generate and the chassis the module is used in.

Serial digital I/O modules: NI 9375, NI 9403, NI 9425, NI 9426, NI 9476, NI 9477, and NI 9478.

Parallel digital I/O modules: NI 9344, NI 9401, NI 9402, NI 9411, NI 9421, NI 9422, NI 9423, NI 9435, NI 9436, NI 9437, NI 9472, NI 9474, NI 9475, NI 9481, NI 9482, and NI 9485.

Onboard parallel digital I/O modules on sbRIO-9628 and 9638: DIO 0-3, DIO 4-11, DIO 12-19, and DIO 20-27.

The modules can perform the following tasks.

Serial and parallel modules:

Software and hardware-timed digital input/output tasks[1]

Parallel modules: