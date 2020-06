NI führt neues ECU-Testsystem ein, um Funktionsprüfungen zu optimieren

AUSTIN, Texas – 9. Juni 2020 – NI (Nasdaq: NATI), Anbieter einer softwaredefinierten Plattform zur schnelleren Entwicklung leistungsstarker automatisierter Mess- und automatisierter Prüfsysteme, gab heute sein Angebot von ECU-Testsystemen bekannt.

Mit dem Umstieg von mechanischen zu elektronischen Systemen erhöhte sich auch die Zahl und Komplexität elektronischer Steuerungseinheiten (ECUs) in modernen Endverbraucherfahrzeugen. Ein Netzwerk aus mehr als 100 ECUs bildet zusammen das „Gehirn“ eines modernen Fahrzeugs. Dieses Gehirn ist für all die Innovationen verantwortlich, die wir bei Fahrzeugsicherheit, Konnektivität, Effizienz und Komfort erleben. Steuergeräte verbessern die Sicherheit durch ADAS-Komponenten wie automatische Notbremsung und Spurhaltewarnsysteme. Diese Controller ermöglichen auch eine präzisere Motorsteuerung und bieten somit bei gleichbleibendem Otto-Motor mehr Leistung. Weitere Vorteile ergeben sich im Komfort und der Bequemlichkeit und können in Luxussitzen bestehen, die sich über den Autoschlüssel automatisch an den Fahrer anpassen, oder in Regensensoren, die die Geschwindigkeit je nach Stärke des Regens regeln.

Mit der zunehmenden Verwendung von ECUs wird es wichtiger denn je, jeden Controller einem Test zu unterziehen. Allerdings nimmt mit der zunehmenden Weiterentwicklung der ECUs (und der von ihnen unterstützten Funktionen) auch die Testkomplexität zu. Dem Automotive-Sektor fällt es schwer, sich dieser Herausforderung zu stellen. Diesem US-amerikanischen 2019 Automotive Defect Recall Report zufolge gab es 2018 im Zusammenhang mit Software dreimal so viele Rückrufaktionen wie in jedem anderen Jahr zuvor. Darüber hinaus machten diese Mängel ein Drittel aller in diesem Jahr in den USA zurückgerufenen Fahrzeuge aus.

NI ist sich der Herausforderungen und der Bedeutung der End-of-Line-Prüfung bewusst, da es sich um die letzte Prüfung handelt, bevor die Einheit an den Anbieter ausgeliefert und in die Produktionslinie des Erstausrüsters integriert wird. Anbieter haben aus einer Vielzahl von Gründen Schwierigkeiten, Funktionstester pünktlich und budgetgerecht zu liefern. NI möchte dazu beitragen, die damit einhergehende Belastung zu verringern. Aus diesem Grund bringt NI sein allererstes speziell für den Test von Fahrzeug-ECUs entwickeltes System auf den Markt. Pilotkunden stehen die Ergebnisse bereits zur Verfügung.

„Durch die Partnerschaft mit NI zur Bewältigung unserer Herausforderungen im Bereich von ECU-Funktionstests konnten unsere Gesamtprüfkosten gesenkt und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards eingehalten werden“, sagte Sergio Mejia, I&IE-Testingenieur bei Vitesco Technologies. „Durch die Standardisierung auf NI-Tester konnten wir Durchlauf- und Entwicklungszeiten verkürzen, die Wiederverwendung von Systemen erhöhen und die Fehlersuche, Bereitstellung und Wartung vereinfachen.“

Das ECU-Testsystem (ECUTS) ist eine Lösung, die das Beste aus beiden Welten vereint, die Standardisierung mit Flexibilität kombiniert, um die Effizienz bei der Entwicklung, Wartung und Testzeit von Testern zu steigern. NI integrierte die erste Ebene der gemeinsamen Komponenten in eine standardisierte Testarchitektur, um den Kunden Zeit im Entwicklungsprozess zu sparen und die Wartung der Tester zu vereinfachen. Aufgrund des modularen PXI-Entwurfs sind die Tests flexibel und können über eine Reihe von Karosserie-, Chassis- und Antriebsstrang-ECUs skaliert werden (je nach gewählter Instrumentierung). Darüber hinaus kann Hochleistungshardware (unterstützt von TestStand) zur Verkürzung von Testzeiten beitragen. Mit einem einzigen Testsystem können bis zu vier Prüflinge parallel getestet werden.

Wie das ECUTS dazu beiträgt, die Gesamtprüfkosten zu senken und Anbieter auf Erfolgskurs zu bringen:

Beschleunigen Sie die Entwicklung durch eine bessere Ausgangsposition. Das Systems-F&E-Team hat Instrumentierung, Verkabelung, Lasten, Schaltung und Masseverbindung bereits in ein Core Rack integriert, sodass sich die Kunden auf die Erstellung der richtigen Testsequenzen zur eingehenden Prüfung der ECUs konzentrieren können.

durch eine bessere Ausgangsposition. Das Systems-F&E-Team hat Instrumentierung, Verkabelung, Lasten, Schaltung und Masseverbindung bereits in ein Core Rack integriert, sodass sich die Kunden auf die Erstellung der richtigen Testsequenzen zur eingehenden Prüfung der ECUs konzentrieren können. Standardisierung auf einer globalen Architektur für Funktionstests von Karosserie-, Chassis- und Antriebsstrang-ECUs. Die daraus resultierenden Vorteile reichen von der Nutzung umfassender standardisierter Serviceprogramme über die Wiederverwendung von Bedienerschulungen bis hin zur Möglichkeit, Daten standortübergreifend zu korrelieren.

für Funktionstests von Karosserie-, Chassis- und Antriebsstrang-ECUs. Die daraus resultierenden Vorteile reichen von der Nutzung umfassender standardisierter Serviceprogramme über die Wiederverwendung von Bedienerschulungen bis hin zur Möglichkeit, Daten standortübergreifend zu korrelieren. Reduzieren Sie die Testrundenzeit durch paralleles Testen von bis zu vier ECUs.

durch paralleles Testen von bis zu vier ECUs. Reduzieren Sie den Platzbedarf und verwenden Sie einen einzigen Tester mit hohem Durchsatz bei Aufgaben, für die Sie früher mehrere brauchten.

und verwenden Sie einen einzigen Tester mit hohem Durchsatz bei Aufgaben, für die Sie früher mehrere brauchten. Reduzieren Sie das Risiko von Ausfallzeiten durch verbesserte Systemzuverlässigkeit und Wartbarkeit mit integrierten Werkzeugen zur Problembehandlung sowie globalen Serviceprogrammen, die Reparatur und Austausch vereinfachen.

Das Senken der Prüfkosten für ECUs setzt sowohl finanzielles als auch kognitives Kapital frei, sodass Testingenieure die Probleme von heute lösen und Innovationen für die Testherausforderungen von morgen entwickeln können. NI möchte, dass Testteams sich nicht in einem ständigen Wettlauf mit der nächsten Deadline aufreiben, sondern ihnen die nötige Agilität und Zuversicht verschaffen, damit sie Tester pünktlich und budgetgerecht liefern können.

Weitere Informationen zum ECU-Testsystem (ECUTS).