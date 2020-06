NI fordert jeden auf, mit Ehrgeiz zu entwickeln

AUSTIN, Texas - 16. Juni 2020 - National Instruments (NASDAQ: NATI) frischt seine Markenidentität auf, die ein neues Logo, eine neue visuelle Identität, eine verbesserte digitale Erfahrung und eine Markenkampagne umfasst, mit der das Engagement der Entwickler und Unternehmen, die täglich „Engineer Ambitiously™“ umsetzen, gewürdigt wird. Das Unternehmen, das heute einfach als NI bekannt ist, will damit erneut die Menschen, Ideen und Technologien miteinander verknüpfen, die unsere Welt vorantreiben. Um die Erfolgsgeschichten derer zu teilen, die höhere Ziele verfolgen und wachsen wollen, hat NI nun „Perspectives“ ins Leben gerufen – eine neue Erfahrung, die Eric Starkloff, CEO von NI, heute vorstellen möchte.

„Im Mittelpunkt von NI steht unser Engagement, Entwicklern bei der Lösung der Probleme von heute, morgen und den nächsten 100 Jahren zu helfen“, erklärte Carla Piñeyro Sublett, CMO bei NI. „Unsere Kunden prägen die Welt. Sie inspirieren uns mit brillanten Lösungen und Neuerungen, die sich auf unseren Planeten und darüber hinaus auswirken. Unsere neue Markenidentität spiegelt ihre Geschichte wider und ist eine Erinnerung und Würdigung ihrer Beiträge zur Gesellschaft und ihrer Fähigkeit, Außergewöhnliche zu schaffen.“

Seit mehr als vier Jahrzehnten arbeitet NI mit talentierten Entwicklern und Unternehmen zusammen, um mithilfe seiner Test- und Messtechnik die dringendsten Herausforderungen zu lösen. Von der Daten- und Automatisierungstechnik über Forschung, Entwicklung und Validierung hilft der softwaregestützte Ansatz von NI seinen Kunden, Neuerungen schneller, zuverlässiger und sicherer zu testen. NI modernisiert die Test- und Messtechnik-Branche, indem es sein umfassendes Software-Know-how mit neuen Cloud- und KI-/Maschinenlern-Funktionen verknüpft, um Kunden dabei zu helfen, schnell die nächsten Schritte zu planen.

„Wir entwickeln fortschrittliche Plasma-Raketenantriebe, die kommerzielle, Erde-Mond- und Deep-Space-Anwendungen ermöglichen“, so Dr. Franklin Chang-Diaz, CEO und President von Ad Astra und Mitglied der NASA Astronaut Hall of Fame. „NI ist ein wichtiger Technologiepartner, der uns während dieser ganzen Reise zur Seite gestanden hat und die Raumfahrt für kommende Generationen neu definieren wird. Mit der Test- und Messtechnik von NI können wir uns auf das konzentrieren, was wir am besten können – uns auf den nächsten großen Schritt der Menschheit vorzubereiten.“

Die Erfahrungen heutiger Entwickler und die weltweite Präsentation der neuen Markenidentität von NI lassen sich live um 15 Uhr BST / 16 Uhr MESZ miterleben.