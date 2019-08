National Instruments ernennt SVP und GM für Halbleitergeschäft

Pressemitteilung, 30. Juli 2019 – National Instruments (Nasdaq: NATI) hat heute die Ernennung von Ritu Favre zum neuen Senior Vice President und General Manager des Halbleitergeschäfts bekannt gegeben. In dieser Position wird Favre die strategische Ausrichtung festlegen, um das Geschäftswachstum voranzutreiben und auf der positiven Dynamik des Unternehmens in der Branche weiter aufzubauen.

„Ritu bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie und ein tiefgehendes Verständnis unseres Zielmarktes und unserer Zielgruppe mit. Sie hat langjährige Führungserfahrung und versteht es, Teams zu Spitzenleistungen zu motivieren“, so Eric Starkloff, President und COO bei NI. „Wir sind überzeugt, dass Ritu mit ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz unser Halbleitergeschäft, das bereits eine positive Dynamik aufweist, stark vorantreiben wird. Ich freue mich, dass unser Führungsteam für die Halbleiterbranche nun komplett ist.“

Favre ist eine erfahrene Führungskraft aus der High-Tech-Branche und war in der Halbleiter- und RF-Branche bereits im allgemeinen Management und der oberen Führungsebene tätig. Zuletzt war sie CEO bei NEXT Biometrics und Mitglied des Board of Directors von Cohu.

„Ich glaube, dass NI gut aufgestellt ist, um das enorme Potenzial zu nutzen, das sich mit der Kommerzialisierung von 5G und der heutigen softwarezentrischen Smart Devices ergibt“, so Favre. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen, um den Fortschritt von NI auf dem schnelllebigen Halbleitermarkt voranzutreiben, mit besonderem Fokus auf nachhaltiges Wachstum.“

Vor ihrer Rolle als CEO von NEXT Biometrics hat Favre bereits in verschiedenen Führungspositionen bei Marktführern wie Motorola, Freescale Semiconductor und Synaptics ein profitables Geschäft aufgebaut. Favre hat einen Bachelor- und Master-Abschluss in Elektrotechnik von der Arizona State University.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zum Geschäftswachstum und zur positiven Dynamik des Unternehmens in der Branche, zum Ausbau des Halbleitergeschäfts, das bereits eine positive Entwicklung aufweist, zu der Tatsache, dass NI gut aufgestellt ist, um das enorme Potenzial zu nutzen, das die Kommerzialisierung von 5G und heutigen softwarezentrischen Smart Devices bieten, und zur Beschleunigung des Fortschritts von NI auf dem schnelllebigen Halbleitermarkt mit einem Fokus auf nachhaltiges Wachstum. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheitsfaktoren, darunter nachteilige Änderungen oder Schwankungen in der Weltwirtschaft, andere nachteilige Schwankungen der Branche, Wechselkursschwankungen, schwankende Nachfrage nach NI-Produkten einschließlich Bestellungen von Großkunden, Komponentenengpässe, Verzögerungen bei der Markteinführung neuer Produkte, Effektivität des Unternehmens bei der Verwaltung von Betriebskosten, Produktionsineffizienz und Kapazitätsauslastung, Auswirkungen vergangener oder zukünftiger Übernahmen durch NI, Kostenüberschreitungen und nachteilige Auswirkungen durch Preisänderungen oder effektive Steuersätze. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Für weitere mögliche Risiken hinsichtlich der zukünftigen Unternehmensentwicklung verweist das Unternehmen auf den US-amerikanischen Jahresbericht nach Form 10-K für das am 31. Dez. 2018 endende Geschäftsjahr, Form 10-Q für das am 31. März 2019 endende Quartal sowie auf weitere Dokumente, die der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) vorliegen.