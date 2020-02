Operations- und Supply-Chain-Management

Die folgende Umweltrichtlinie zu Produktionsprozessen wurde vom NI Board of Directors genehmigt und im Jahr 1994 umgesetzt:

"Die Produktionsbetriebe von National Instruments verpflichten sich, ein Umweltmanagementsystem zu unterhalten, das allen geltenden gesetzlichen Anforderungen zum Umweltschutz entspricht, Umweltverschmutzung vermeidet und durch die regelmäßige Prüfung der Ziele und Zielvorgaben zum Umweltschutz diesen weiter verbessert."

Die Produktionsanlagen von NI befinden sich in Debrecen, Ungarn, und in Penang, Malaysia. Beide Produktionsanlagen sind nach ISO 14001 zertifiziert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe internationaler Normen zu Umweltaspekten, die das Unternehmen steuern und beeinflussen kann. Die NI-Produktionsanlage in Penang arbeitet darüber hinaus daran, die Norm ISO 45001 zu erfüllen, die Unternehmen bei der Vermeidung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz unterstützt.