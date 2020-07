So wählen Sie zwischen NI-Datenerfassungsgeräten oder -systemen

Datenerfassungssysteme (DAS), auch DAQ-Systeme genannt, helfen dabei, Entwürfe zu validieren und Produktfehler frühzeitig im Entwicklungsprozess zu erkennen. Bei Tausenden, wenn nicht Millionen von Produkten, die täglich entwickelt werden, kann man sich vorstellen, wie viele verschiedene Messsysteme es gibt.

Datenerfassungssysteme von NI basieren auf modularer Hardware, die Ihnen die Freiheit gibt, gemischte Messsysteme zu erstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Auch wenn im Wesentlichen zwei Hardware-Ansätze zu berücksichtigen sind, reichen die Optionen auf der Softwareseite von FlexLogger TM ohne Programmieraufwand über konfigurierbare Anwendungssoftware für die Datenerfassung bis hin zu einer Vielzahl von Programmiersprachen wie Python, C#.NET und ANSI C, zusätzlich zur vollständigen Integration mit LabVIEW, LabVIEW NXG und MATLAB unter Verwendung der MathWorks Data Acquisition Toolbox.

Datenerfassungssysteme

FlexLogger™-Datenerfassungssoftware

Die FlexLogger-Datenerfassungssoftware minimiert den Zeitaufwand, den Sie sonst für die Einrichtung aufwenden müssten, und ermöglicht Ihnen, sich auf die erforderlichen Messungen zu konzentrieren. Sie bietet sensororientierte, menübasierte Arbeitsabläufe für ein flexibles Messsystem, das analoge Sensoren, digitale I/O, Kfz-Netzwerke und mehr vereinen kann. Sie können den Funktionsumfang der FlexLogger-Software erweitern, indem Sie Hardware von Drittanbietern oder benutzerdefinierte Analysen mit Plugins integrieren.

Die FlexLoggerTM-Software unterstützt die Kalibrierung, Alarmierung und Anpassung visueller Oberflächen auf der Basis von Drag&Drop von visuellen Komponenten auf Ihren Bildschirm. Sie haben die volle Kontrolle darüber, wie Ihre Daten protokolliert werden. Sie haben die Möglichkeit, Daten in einer oder mehreren Dateien zu speichern, die Protokollierung auf der Grundlage einer Schlüsseleingabe oder von Alarmauslösern zu starten und Metadaten aus dem Test zu importieren, um die Datenverwaltung zu vereinfachen. Sie können bereits protokollierte Daten im FlexLogger-Datenviewer anzeigen, der Daten von mehreren Sensoren und berechneten Kanälen visualisiert und so einen schnelleren Einblick in Ihre Daten ermöglicht.

CompactDAQ-Hardware

CompactDAQ ist ein tragbarer, flexibler Datenerfassungsansatz, der aus einem CompactDAQ-Chassis und I/O-Modulen der C-Serie besteht. Es hat eine Kapazität von bis zu 14 I/O-Modulen pro Chassis und ist ideal für Anwendungen mit einer breiten Streuung von Messtypen, bei denen Skalierbarkeit und Flexibilität wichtig sind. Ein Ethernet CompactDAQ-Chassis kann über ein Netzwerk synchronisiert werden, wodurch eine enge Synchronisierung über mehrere Chassis hinweg möglich ist. Aufgrund der Robustheit der Hardware eignet sich CompactDAQ hervorragend für verteilte DAQ-Anwendungen mit hoher Kanalanzahl im Feld.

Die I/O-Module der C-Serie decken ein breites Spektrum an Ein- und Ausgangsfunktionen ab. Einige Module sind sensorspezifisch, sie sind unter anderem als Module zur Konditionierung von Schall- und Schwingungsmessungen, Dehnungsmessstreifen und Temperatursensoren gedacht. Andere Module sind auf Spannung, Strom, digitale I/O und Automobilbusse wie CAN und LIN spezialisiert. Die Module werden an die Backplane des Chassis angeschlossen, die über ein USB- oder Ethernet-Protokoll mit einem Host-PC kommuniziert.

PXI-Datenerfassungshardware

PXI-Hardware bietet einen modularen Ansatz für Datenerfassungs- und Sensormessanwendungen mit hoher Kanalanzahl. Sie bietet Chassis mit bis zu 18 Steckplätzen, eine enge Synchronisierung auf der Backplane und die Möglichkeit, einen in das Chassis integrierten Controller oder eine Verbindung zu einem externen PC über ein Fernsteuermodul zu verwenden. All dies ist in einem eigenständigen System für Datenerfassungssysteme mit hoher Kanalanzahl enthalten, das mit der neuesten Chip-Technologie erstellt wurde und unter einem Windows-Betriebssystem läuft.

Der modulare Hardware-Ansatz von PXI bietet mehrere Signalkonditionierungsmodule, die ein breites Spektrum von Anwendungen abdecken. Von einem linearen variablen Differentialtransformator (LVDT) über einen analogen Eingang mit einem Bereich von ± 1 V bis ± 600 V und einem analogen Ausgang bis hin zu RTD- und Thermoelement-, Schall- und Schwingungs- (DSA-) und Dehnungs-/Brückenmodulen können Sie Systeme mit Dutzenden bis Hunderten von Kanälen, Misch- und Anpassungsmessfunktionen und Ausgabemöglichkeiten entwerfen. Wenn Sie mehr Kanäle benötigen, können Sie Ihr System auf mehrere Chassis erweitern.