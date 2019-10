Erweitern Sie die Testabdeckung für PA/FEM-Komponenten für Wi-Fi 6 auf über 6 GHz

„Unsere Ingenieursteams haben untersucht, was unseren Charakterisierungsprozess am meisten verlangsamt. Am zeitaufwendigsten waren die RF-Messungen mit den herkömmlichen Geräten. Durch die hohe Anzahl an Testfällen hätten wir unseren Bestand an Prüfständen verdoppeln oder verdreifachen müssen. Durch den Einsatz von PXI konnten wir den Testdurchsatz bei gleicher Messqualität deutlich erhöhen.“ Ben Thomas, Director, Mobile 5G Business Development, Qorvo