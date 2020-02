Eine offene, flexible Plattform für den HIL-Test

Embedded-Software macht Geräte intelligenter, zuverlässiger und sorgt für eine bessere Anpassung an die Marktanforderungen. Das Hinzufügen von Software geht jedoch mit Qualitätsrisiken einher. So bleiben die Probleme oft bis zur Produktion verborgen, was mit kostspieligen und mitunter verheerenden Auswirkungen verbunden ist. HIL ist eine bewährte Methodik, die sich schnell als Standard für den Test von Embedded-Software etabliert hat. Mit der Unterstützung von NI können Sie die Grenzen des Softwaredesigns ohne Bedenken austesten und haben dabei die Gewissheit, dass das Endprodukt alle Anforderungen erfüllt, und zwar in kürzester Zeit, indem Sie reale E/A mit simulierten Anwendungsfällen verknüpfen. Die HIL-Testlösung von NI ist offen und flexibel und sorgt für eine einfache Bedienung, um auf Änderungswünsche eingehen zu können. Während sich die Prüfungsanforderungen weiterentwickeln, passt sich die modulare Hardware von NI an Änderungen der E/A und Signalaufbereitung an. Modelle, die mit MathWorks Simulink® oder anderen Umgebungen erstellt wurden, können in die NI-Software integriert werden, die für HIL-Tests und ein breites E/A-Spektrum geeignet ist, wodurch ein leistungsstarkes System entsteht, das perfekt auf Ihre Anwendung zugeschnitten ist.