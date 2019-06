Intelligenteres Testen dank aktueller Neuerungen bei LabVIEW NXG

Pressemitteilung, 23. Januar 2018 – National Instruments (Nasdaq: NATI) trägt mit seinen Systemen für Ingenieure und Wissenschaftler zur Bewältigung der weltweit größten technischen Herausforderungen bei. Das Unternehmen stellt heute eine neue Version von LabVIEW NXG vor, der nächsten Generation seiner Systemdesignsoftware LabVIEW. LabVIEW NXG ermöglicht jetzt ein noch effizienteres Testen dank der schnellen Konfiguration von Messgeräten, der individuellen Anpassung von Testparametern an die Gerätespezifikationen und der einfachen Anzeige von Ergebnissen über jeden Webbrowser auf jedem Gerät.



Die neue Version von LabVIEW NXG bietet sowohl neue Schlüsselfunktionen als auch bewährte LabVIEW-Eigenschaften, insbesondere für die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung automatisierter Mess- und Prüfsysteme. Dazu gehören u. a. das neu eingeführte WebVI, mit dem sich webbasierte Benutzeroberflächen für alle Geräte – von PCs über Tablets bis hin zu Smartphones – ohne Plugins oder Installationsprogramme erstellen lassen. Darüber hinaus ermöglicht der neue SystemDesigner eine schnellere Hardwarekonfiguration durch das automatische Erkennen angeschlossener Hardware, die Anzeige installierter Treiber und die direkte Verknüpfung mit verfügbaren Messgerätetreibern von NI und Drittanbietern, sofern diese noch nicht installiert sind.



Auch die Hardwareunterstützung wurde mit dem aktuellen Release auf tausende Stand-alone-Messgeräte sowie die leistungsstarke, modulare PXI-Messgeräteplattform von NI erweitert. Zudem ermöglicht LabVIEW NXG jetzt objektorientierte Programmierung und kann mit der führenden Testmanagementsoftware TestStand integriert werden.



Einige Funktionen von LabVIEW NXG wie z. B. das WebVI lassen sich mit bestehenden LabVIEW-Anwendungen nutzen, ohne dass die Software umfassend modifiziert werden muss. Für die Wiederverwendung von Prüfcode, einschließlich in LabVIEW NXG oder LabVIEW geschriebenem Code, steht ein neuer Paketmanager zur Verfügung, der mit Industriestandard-Paketformaten kompatibel ist.



„Beim Erstellen von Prüfsystemen mit LabVIEW und LabVIEW NXG können wir die individuellen Vorteile und Stärken der beiden Versionen kombinieren“, so Brian Hoover, Test Software Architect bei Samsung SDI. „Mit der neuen Version von LabVIEW NXG habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenanzeige, entweder als vektorbasierte UI-Grafiken auf dem Desktop oder über einen Webbrowser, die ich in meine bestehenden LabVIEW-Anwendungen integrieren kann, um die Prüfberichterstellung zu vereinfachen.“



Aufbauend auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung führt NI mit der aktuellen Version der nächsten Generation von LabVIEW eine Reihe von Software-Releases fort, die die Entwicklungsfunktionen von LabVIEW vom Entwurf bis zum Testen stetig erweitern. Mit dem Kauf von LabVIEW hat jeder Kunde Zugriff auf beide Versionen: LabVIEW NXG und LabVIEW 2017. Von einfachen Datenerfassungsaufgaben bis hin zu komplexen Prüfsystemen und Smart Machines ermöglicht LabVIEW eine höhere Produktivität bei der Anwendungsentwicklung und eine schnellere Markteinführung.



Weitere Informationen zu LabVIEW NXG sind auf der Seite ni.com/labviewnxg zu finden.