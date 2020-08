Reaktion von NI auf die Entwicklungen rund um COVID-19

AUSTIN, Texas – 24. August 2020 –Wir verfolgen die rasanten Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 weiterhin aufmerksam. Wir haben zwei Hauptaugenmerke: Die Gesundheit und Sicherheit unserer Teammitglieder, ihrer Familien und der Gemeinschaft liegt uns am Herzen und wir tun alles Notwendige, um die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner zu erfüllen.

Durch die laufenden Entwicklungen kann sich die Lage abrupt verändern. Wir haben alle potenziell betroffenen Einrichtungen angewiesen, ihren Maßnahmenkatalog auf den neuesten Stand zu bringen. Wir arbeiten auch mit unseren Partnern in der Lieferkette zusammen, um sekundäre Risiken zu bewerten, um Verzögerungen beim Versand und bei der Beschaffung von kritischen Materialien zu minimieren. Derzeit sind alle unsere Hauptproduktionsanlagen in Betrieb. Auch wenn wir derzeit keine Auswirkungen auf unsere Produktionsvorlaufzeiten absehen können, werden wir die Kunden im Voraus benachrichtigen, wenn ihre Bestellungen wesentlich betroffen sein sollten.

Wir werden die von nationalen und lokalen Behörden, den Gesundheitsbehörden und der und der Weltgesundheitsorganisation WHO herausgegebenen Richtlinien weiterhin genau verfolgen und einhalten. NI sieht sich auch dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass die Lieferkette Ihres Unternehmens intakt bleibt. Wir werden weiterhin alles daransetzen, Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu reduzieren und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen. Bleiben Sie also in dieser so noch nie dagewesenen Zeit in Kontakt. Wenden Sie sich bitte an Ihr NI-Team, wir sind für Sie da: (877) 388-1952.

Aktuelle Informationen über das Coronavirus erhalten Sie bei der Weltgesundheitsorganisation.