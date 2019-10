NI erweitert Testabdeckung für PA/FEM-Komponenten für Wi-Fi 6 auf über 6 GHz

Pressemitteilung, 1. Oktober 2019 – National Instruments (Nasdaq: NATI) trägt mit seiner softwaredefinierten Plattform zu einer schnelleren Entwicklung leistungsstarker automatisierter Mess- und automatisierter Prüfsysteme bei. Das Unternehmen hat heute eine Front-End-Referenzarchitektur für Wi-Fi 6 für das umfassende, genaue und schnelle Testen der neuesten Leistungsverstärker (PA) und Front-End-Module (FEM) mit Wi-Fi 6 vorgestellt, die in neuen Frequenzbändern über 6 GHz betrieben werden.

Die Front-End-Referenzarchitektur von NI für das Testen von Wi-Fi 6 erfüllt die Anforderungen an die Wi-Fi-Testabdeckung in den kürzlich zugelassenen Bändern von 6 bis 7,125 GHz und erweitert die hohe Bandbreite, Genauigkeit und Messgeschwindigkeit des Vektorsignal-Transceivers (VST), eines häufig eingesetzten und bewährten leistungsstarken Geräts, das einen RF-Signalgenerator und -Signalanalysator mit 1 GHz Momentanbandbreite für bis zu 12 GHz kombiniert. Die Lösung bietet Ingenieuren, die eine PA/FEM-Charakterisierung und -Validierung durchführen, hervorragende Linearität, schwaches Rauschen und einen hohen Dynamikbereich für die gründliche Validierung der 1024-QAM-Leistung von Wi-Fi 6. Die Referenzarchitektur vereinfacht außerdem dynamische EVM-Messungen und erhöht zugleich die Testgeschwindigkeit mit FPGA-basierter Leistungsregulierung.

Da Chiphersteller im Wettlauf um die Vermarktung der neuesten Wi-Fi-6-Produkte stehen, sehen sich Ingenieure der gewaltigen Aufgabe gegenüber, Produktzeitpläne zu beschleunigen und zugleich mehr Testanforderungen in höheren Frequenzbändern gerecht zu werden. Die Instrumenten- und Mess-IP der Front-End-Referenzarchitektur für Wi-Fi 6 eignet sich für die Validierung wie auch den Produktionstest und bereitet Ingenieuren einen schnelleren Weg zur Produktion, indem der Zeitaufwand für Korrelation und Testsystementwicklung reduziert wird.

„Die weitreichende Frequenzabdeckung und die große Momentanbandbreite des VST sind von großer Bedeutung für Ingenieure, die in kurzer Zeit umfassende und zuverlässige Daten über Wi-Fi-Frequenzbänder bereitstellen müssen“, so Stefanie Breyer, Vice President of Product Planning bei NI. „Durch Auswahl eines Testers, der auf der softwaredefinierten Plattform von NI basiert, können Ingenieure mit den neuesten Entwicklungen von Wireless-Standards Schritt halten.“

Mit der Einführung der VST-basierten Front-End-Referenzarchitektur für den Wi-Fi-6-Test erweitert NI einmal mehr die Testabdeckung und unterstützt Kunden bei der schnelleren Markteinführung von PA/FEM-Geräten. Die Lösung ergänzt das NI-Portfolio von modularen Messgeräten und Messsoftware um Möglichkeiten zur Charakterisierung und Validierung aktueller RFIC-Geräte für Wi-Fi 6 in allen Frequenzbändern von 2,4 bis 7 GHz und darüber hinaus.