NI und ETAS arbeiten bei der Weiterentwicklung der Hardware-in-the-Loop (HIL)-Validierung zusammen

AUSTIN, Texas – Nov. 14, 2019 – NI (Nasdaq: NATI) trägt mit seiner softwaredefinierten Plattform zu einer schnelleren Entwicklung leistungsstarker automatisierter Mess- und Prüfsysteme bei. Das Unternehmen stellte heute Hintergründe und Vorteile des Joint Ventures mit der ETAS GmbH, ETAS NI Systems vor.

Fahrzeughersteller und -zulieferer sind mit immer komplexeren Fahrzeugsystemen sowie einer langen Liste von Testszenarien zur Validierung des Betriebs von Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) konfrontiert. Mit jeder verbrauchergetriebenen Innovation wächst die Liste weiter an und zwingt die Automobilhersteller und deren Zulieferer zu entscheiden, wie wiederholbare, realitätsnahe Tests durchzuführen sind. Hinzu kommt die Komplexität des Elektroantriebsstrangs, der aus Motor, Wechselrichter und Batterie besteht. Da jeder Komponente entscheidende Innovationsschritte zur Verbesserung der Effizienz und des Fahrerlebnisses bevorstehen, ändern sich die Testanforderungen ständig.

Durch den Einsatz von Simulationsverfahren ist das Hardware-in-the-Loop (HIL)-System eine effiziente, wiederholbare und praktikable Methode, mit der Ingenieure ihre genauen Prüfanforderungen erfüllen und gleichzeitig teure und potenziell gefährliche Straßentests minimieren können. In der Vergangenheit kam man diesen Anforderungen mit maßgeschneiderten, geschlossenen Testsystemen nach, die je nach Anforderungen des Kunden von Grund auf neukonzipiert werden mussten oder von internen Testteams zusammengestellt wurden, die Komponenten einer Vielzahl verschiedener Testanbieter integrieren mussten.

ETAS NI Systems entwickelt derzeit vorgefertigte HIL-Systeme, mit denen die Entwicklungszyklen und Testzeiten verkürzt werden können und Kunden eine schnellere Markteinführung ermöglicht werden soll. Die Expertise von ETAS bei der Entwicklung und Integration von HIL-Lösungen kombiniert mit der softwaredefinierten Plattform und den umfassenden I/O-Funktionen von NI werden Testteams von den Vorteilen beider bestehender Ansätze profitieren lassen. Die vorintegrierten Systeme können schnell aus einer gemeinsamen Infrastruktur konfiguriert werden, um den spezifischen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Und da sie auf der NI-Plattform aufgesetzt sind, können Prüfgeräte im Laufe der Zeit kostengünstig angepasst werden, um mit den technologischen Veränderungen Schritt halten zu können.

ETAS NI Systems wird bis zum 1. Januar 2020 vollständig betriebsbereit sein. Mehr über die Details dieser Zusammenarbeit erfahren Sie hier.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsorientierte Aussagen“, die im Folgenden aufgeführt sind: Testteams sind in der Lage durch die Kombination aus der Expertise von ETAS in der Entwicklung und Integration von HIL-Lösungen mit der softwaredefinierten Plattform und den umfassenden I/O-Funktionen von NI von den Vorteilen beider bestehender Lösungsansätze zu profitieren; die vorintegrierten Systeme können in kürzester Zeit aus einer gemeinsamen Infrastruktur konfiguriert werden, um den spezifischen Anforderungen jedes Kunden gerecht zu werden; aufbauend auf der NI-Plattform können Prüfgeräte im Laufe der Zeit kostengünstig angepasst werden, um mit den technologischen Veränderungen Schritt halten zu können; und ETAS NI Systems wird bis zum 1. Januar 2020 vollständig betriebsbereit sein. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden, einschließlich der Fähigkeit von NI, erfolgreich mit ETAS bei dem Joint Venture zusammenzuarbeiten, der Höhe der Nachfrage oder Marktakzeptanz der Produkte und Technologien des Joint Ventures, Veränderungen oder Schwankungen in der Weltwirtschaft, einschließlich möglicher Auswirkungen auf die Automobilindustrie, Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte durch das Joint Venture, Wettbewerbsentwicklungen und der Fähigkeit des Joint Ventures, Schlüsselpersonen und Kunden zu binden und andere Beziehungen aufrecht zu erhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. NI weist zudem auf seinen US-amerikanischen Jahresbericht nach Form 10-K für das Geschäftsjahr 2018, nach Form 10-Q für das 3. Quartal 2019 hin, sowie auf weitere Dokumente zur künftigen Unternehmensentwicklung, die der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vorliegen. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, die zukunftsgerichteten Aussagen von NI mit Vorsicht zu genießen, da diese nur zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen gelten. NI ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse, Gegebenheiten oder neue Informationen nach dem Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wiederzugeben, oder über das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu informieren.