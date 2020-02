Datenschutzerklärung der National Instruments Corporation

Sofern für die in dieser Datenschutzerklärung geregelten Zwecke erforderlich, kann NI Ihre personenbezogenen Daten an Tochtergesellschaften von NI und/oder autorisierte Händler und Geschäftspartner übermitteln. Das kann auch bedeuten, dass Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb Ihres Heimatlands oder Ihrer Region übermittelt werden – etwa in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, in denen andere Datenschutzstandards gelten als in Ihrem Heimatland. Zu diesen Ländern zählen ohne Einschränkung die USA und andere Länder, in denen NI oder Tochtergesellschaften von NI bzw. autorisierte Händler und Geschäftspartner eigene Standorte betreiben. Um Ihre personenbezogenen Daten bei der Übertragung in angemessener Weise zu schützen, haben wir uns freiwillig zur Einhaltung des Datenschutzschilds („Privacy Shield“) verpflichtet (wie nachfolgend genauer ausgeführt). Dazu schließen wir (soweit angemessen) schriftliche Vertragsvereinbarungen über die Datenübermittlung mit unseren Tochtergesellschaften, autorisierten Händlern und Geschäftspartnern ab oder nutzen andere gesetzlich zulässige Übertragungsmechanismen. Wir ergreifen alle angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um den Schutz der von uns übertragenen personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

Datenschutzschild-Framework

NI hat sich zur Einhaltung der Vorgaben aus dem EU-US Datenschutzschild-Framework und dem Swiss-US Privacy Shield Framework verpflichtet. Im Umgang mit allen personenbezogenen Daten aus Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz halten wir verbindlich die Grundsätze und Vorgaben aus dem entsprechenden Datenschutzschild-Framework ein. Um mehr über das Datenschutzschild-Framework und die Grundsätze dieses Abkommens zu erfahren und unsere Zertifizierung einzusehen, besuchen Sie bitte https://www.privacyshield.gov.

NI haftet für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die das Unternehmen im Rahmen des jeweiligen Datenschutzschild-Frameworks erhält. Dies schließt auch jede weitere Übermittlung der betreffenden personenbezogenen Daten an Dritte ein, die als Vertreter von NI fungieren oder im Namen von NI handeln. NI beachtet bei jeglicher Weiterübertragung von personenbezogenen Daten aus der EU die Grundsätze aus dem Datenschutzschild-Framework einschließlich der Bestimmungen zur Haftung bei der Weiterübermittlung.

Mit Blick auf personenbezogene Daten, die gemäß dem EU-US Datenschutzschild-Framework erhalten oder übertragen werden, untersteht NI der Aufsicht der US-amerikanischen Federal Trade Commission. Unter bestimmten Umständen können wir verpflichtet sein, personenbezogene Daten gegenüber staatlichen Behörden offenzulegen, z. B. wenn dies aus Gründen der nationalen Sicherheit oder im Rahmen der Strafverfolgung erforderlich ist.

Sollten wir ein Anliegen zum Schutz oder der Verwendung Ihrer Daten nicht zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet haben, setzen Sie sich bitte (kostenlos) unter https://feedback-form.truste.com/watchdog/request mit unserer externen Schlichtungsagentur in den USA in Verbindung. Unter bestimmten Umständen (ausführlichere Informationen dazu unter https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint) können Sie eventuell ein verbindliches Schiedsverfahren beantragen, wenn zuvor alle anderen Verfahren zur Streitbeilegung erschöpft wurden.