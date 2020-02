Stellungnahme von National Instruments zur Bekämpfung von Sklaverei und Menschenhandel

National Instruments Corporation („National Instruments“ oder „NI“) entwickelt, fertigt und vertreibt Systeme, die Ingenieuren und Wissenschaftlern mehr Produktivität, Innovationskraft und Erkenntnisgewinn verschaffen. NI ist ein US-amerikanisches Delaware-Unternehmen mit Sitz in Austin, Texas, USA, und verfügt über mehr als 50 Tochtergesellschaften in über 40 Ländern weltweit. Wir fertigen unsere Produkte in unseren Werken in Debrecen, Ungarn, und Penang, Malaysia.