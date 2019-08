Konvergenz von Automobil- und Technologiebranche

Je näher die 2020er Jahre rücken, desto mehr zeichnet sich ab, dass Automobil- und Technologieunternehmen ihre anfänglichen Kooperationen, die sie vor einigen Jahren begonnen haben, weiter vertiefen. Der Automobilmarkt zeigt sich in seinen Bemühungen, bessere und sicherere Fahrzeuge zu bauen, gegenüber neuen Technologien besonders aufgeschlossen. In vielerlei Hinsicht bieten moderne Fahrzeuge einige der fortschrittlichsten Technologien, die Verbraucher heute kaufen können.

Und doch gibt es trotz der offensichtlichen Konvergenz der Branchen noch einige auffallende Unterschiede, insbesondere in Bezug auf die Herstellung und Prüfung technologiebezogener Hardwarekomponenten und Systemsoftware. Obwohl in der Technologiebranche fortschrittliche Test- und Validierungsmethoden eingeführt wurden, halten viele Automobilhersteller immer noch an älteren Verfahren fest, die den Anforderungen neuer, fortschrittlicher Technologiekomponenten nicht genügen.